Врачи пришили ухо на стопу женщине: названа причина

Китайские врачи впервые в мире провели операцию по пересадке уха на стопу. Это требовалось, чтобы спасти слуховой орган пациентки после тяжелой травмы.

Уточняется, что женщина пострадала в результате работы с тяжелой техникой. Кожа головы, шеи и лица была разорвана и "рассеяна на множество фрагментов". А ухо было "полностью отсечено вместе с кожей головы".

Когда пострадавшая поступила в больницу в провинции Шаньдун, бригада хирургов, специализирующихся на хирургии кистей, стоп и реконструктивной микрохирургии, попыталась восстановить кожу головы, используя стандартные методы. Однако это не удалось из-за тяжелых повреждений.

Команда медиков не могла пришить ухо обратно, пока не зажили ткани черепа. Медикам приходилось искать способы сохранить ухо живым до тех пор, пока оно не будет готово к пришиванию. Доктора приняли решение: пересадить ухо на верхнюю часть стопы.

После восстановления и реконструкции слуховой орган пришили обратно. Такое вмешательство, как отмечается, не имело прецедентов или задокументированных успешных случаев, пишет РГ.

