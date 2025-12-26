Почему россияне часто обращаются к офтальмологу зимой?

Зимой многие испытывают дискомфорт в глазах: в помещениях ощущается сухость, а на улице начинается чрезмерное слезотечение. Как объяснил в беседе с радио Sputnik профессор, доктор медицинских наук, основатель объединения клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян, причина заключается в разных условиях. Сухой воздух ускоряет испарение слезной пленки, а холодный ветер и мороз раздражают поверхность глаза.

© Вести Подмосковья

«Использование увлажняющих капель лишь временно снимает симптомы, но не устраняет корень проблемы. Для здоровья глаз в холодный сезон важно соблюдать ряд правил, и первым из них должна стать профессиональная диагностика. Даже незначительные признаки могут указывать как на индивидуальную особенность, так и на развитие синдрома сухого глаза или иного заболевания», — отметил собеседник издания.

Особую внимательность врач порекомендовал проявлять родителям: детское зрение более уязвимо. Также зимой полезно носить солнцезащитные очки, ведь они не только защищают от ветра и осадков, но и оберегают сетчатку от ультрафиолетового излучения. Не стоит забывать о базовых правилах для зрения: каждые 20 минут работы за монитором нужно делать 20-секундный перерыв, чтобы посмотреть вдаль, и сознательно контролировать моргание, которое перед экранами становится реже.