Эксперт считает нужным пересмотреть подходы к наследственным болезням

Медицинские подходы к наследственным заболеваниям нужно пересмотреть с учетом их частоты в отдельных регионах. Такое мнение высказал на пресс-конференции в ТАСС заведующий отделом геномной медицины им. В. С. Баранова НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, вице-президент национальной Ассоциации биобанков и специалистов по биобанкированию Андрей Глотов.

© РИА Новости

«Нам нужно пересмотреть подход к наследственным заболеваниям с учетом частоты их в отдельных регионах. Количество пар, по нашей оценке, которым нужно обращать внимание на генетические риски, составляет 3,6% — это достаточно высокая цифра, и с ней мы будем работать», — сказал Глотов.

По его словам, к таким выводам специалисты пришли в результате проекта, который проводил НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, по преконцепционному скринингу пар, планирующих беременность. Выяснилось, что наиболее частым наследственным заболеванием регионов Северо-Запада России является адреногенитальный синдром.

«Мы открыли, что для Санкт-Петербурга и, я думаю, что для всей европейской части России и Белоруссии тоже, наиболее частым наследственным заболеванием является адреногенитальный синдром с частотой 1 на 13, то есть каждый 13-й житель в частности Северо-Западного региона — носитель этого заболевания. Этой болезни мы должны уделять особое внимание, потому что носители этой болезни женщины, в 40% случаев — группы риска по невынашиванию беременности», — сказал он.

Как отметила президент Ассоциации специалистов в области молекулярной медицины, лабораторной и медицинской генетики им. Е. И. Шварца, член Ассоциации медицинских генетиков Валентина Ларионова, большинство людей судят о своей предрасположенности к заболеваниям только по ближайшим родственникам — матерям, отцам, братьям и сестрам, но необходимо намного шире смотреть на проблему — нужно заняться комплексно своим семейным анамнезом, например, позвонить тетям, дядям, вспомнить о сестре бабушки.