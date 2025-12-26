Врачи помогли девочке с редкой болезнью, из-за которой она лишилась кожи

В Перми врачи совершили невозможное: спасли девочку-подростка с редким заболеванием, которое привело к потере 95% кожи.

Для 16-летней пациентки все началось с обычных простудных симптомов ОРЗ: саднило горло, было больно глотать, поднялась температура. Но уже через несколько часов по коже пошли болезненные пятна, они моментально превращались в пузыри, лопались и оставляли "ожоги".

С признаками вирусного заболевания девушку госпитализировали, врачи поставили диагноз - синдром Лайелла.

"Это тяжелое, угрожающие жизни токсико-аллергическое состояние, оно приводит к обезвоживанию, сепсису и поражению внутренних органов, - рассказали в краевом минздраве. - Особенность синдрома в отторжении верхнего слоя кожи: малейшее касание приводит к тому, что кожа вздувается и снимается, как чулок".

У болезни крайне высокий процент летальных исходов.

К моменту перевозки пациентки в аллергологическое отделение больницы она почти полностью лишилась кожного покрова, ей все время требовались обезболивающие

"Отмечу, что токсический эпидермальный некролиз - заболевание редкое, в нашей практике единичные случаи были. Перед нами стояла задача бороться за каждый орган", - вспоминает главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог регионального Минздрава, завотделением краевой клинической больницы Мария Тарасова.

Каждая перевязка девушки была как реставрация картины: точность манипуляций, быстрота и слаженность работы десятка человек. В палате установили специальную лампу, под которой пациентке было теплее и быстрее затягивались раны.

Была поднята вся отечественная и зарубежная литература - аналогичных случаев в практике описано не было. Врачи боялись признаться сами себе, что не верят в успех. Но титанические усилия врачей и упрямство подростка сделали свое дело.

Она провела в реанимации месяц. Часть кожи восстановилась, но требовалась пересадка.

"Учитывая, что ребенок уже был пролечен всеми возможными антибактериальными препаратами, нам пришлось искать другие комбинации, чтобы добиться улучшений. Реаниматологам удалось справиться с сепсисом. Кроме того, девочка была помещена в специальную кровать на воздушной подушке, чтобы сохранить эпидермальные ростки", - рассказал главный внештатный специалист комбустиолог краевого Минздрава, завотделением Андрей Бабиков.

Девочке сделали две трансплантации, раны успешно восстановились.

"В моей 30-летней практике это второй случай синдрома Лайелла, когда аллергический пациент был успешно пролечен в ожоговом отделении. Пациентка для нас была непрофильной, это не ожоги, но без пересадки кожи достичь ее полного излечения и восстановления было бы невозможно", - добавил он.

Потом к работе подключилась инструктор ЛФК больницы Гринберга Татьяна Свежова - она буквально поставила пациентку на ноги: та училась пользоваться своим телом, как новорожденная - садилась, ходила, впервые приняла душ. Реабилитация после пересадки кожи - долгий и непростой процесс.

Пациентка до сих пор поддерживает отношения с врачами, следует рекомендациям, советуется по состоянию своего здоровья. После выписки она подарила каждому врачу свои картины, которые теперь украшают стены ординаторских.