Хирурги спасли пациентке ухо, пересадив его на ногу

Китайские хирурги провели первую в своем роде операцию по трансплантации. Они восстановили пациентке ушную раковину, предварительно пересадив ее на ногу.

Женщина по фамилии Сан получила тяжелую травму в результате несчастного случая на заводе. Ее волосы застряли в станке, в результате чего кожа на голове и шее оказалась содрана. Правое ухо было полностью оторвано.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи заявили, что обычная операция по восстановлению ушной раковины невозможна из-за тяжести травм. Кровеносные сосуды вокруг оторванного уха были серьезно повреждены.

Чтобы сохранить ухо, врачи применили редкую микрохирургическую технику, известную как гетеротопическая трансплантация. Это пересадка органа или ткани на несвойственное ему место. Ухо временно прикрепили к передней части правой стопы женщины, что позволило поддерживать кровообращение.

Врачи рекомендовали пациентке носить свободную обувь и избегать физических нагрузок. Спустя пять месяцев хирурги успешно вернули ухо на предназначенное ему место. Когда швы сняли, женщина поблагодарила медиков за кропотливую работу, сообщает South China Morning Post.

