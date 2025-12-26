Как изменилась доля малоинвазивных операций в 2025 году

Зампредседателя правительства - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что в регионе выросла доля малоинвазивных операций. По итогам 11 месяцев этого года их доля составила 58% - это на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.

Увеличить число таких вмешательство позволяет оснащение медучреждений современным видеоэндоскопическим оборудованием. Малоинвазивные операции выполняются без больших разрезов и имеют ряд преимуществ, в частности, это быстрый период восстановления и более короткий срок пребывания в стационаре.

Всего сначала года в Московской области провели более 389 тысяч оперативных вмешательств, из которых 227 тысяч – малоинвазивные.

В 2025 году в Подмосковье начали функционировать стационары кратковременного пребывания, где пациенты получают медицинскую помощь, не требующую длительного пребывания в стационаре. Медпомощь оказывают по различным профилям, в том числе по урологии, офтальмологии, гинекологии, проктологии, оториноларингологии, хирургии и другим. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС.