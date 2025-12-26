Врач рассказал, на что указывает мочеиспускание по 40 раз в день

Частые мочеиспускания малыми порциями, боль в области мочевого пузыря и императивные позывы сходить в туалет, когда им нельзя сопротивляться, указывают на синдром болезненного мочевого пузыря, также известный как интерстициальный цистит (ИЦ), об этом «Газете.Ru» рассказал уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра (ММНКЦ им. С.П. Боткина) Виген Малхасян.

В основе заболевания лежит неинфекционное хроническое воспаление стенки органа, которое со временем приводит к уменьшению его объема и потере эластичности. В результате малейшее переполнение мочевого пузыря приводит к перерастяжению его стенок и возникновению выраженной жгучей боли.

«Опорожнение дает лишь временное облегчение – до момента, пока моча не накопится вновь. Ввиду того, что эластичность стенок мочевого пузыря со временем прогрессивно теряется, а его емкость уменьшается, мочеиспускание становится малообъемным. Необходимость опорожнения возникает все чаще и может достигать 40 раз в день. Если оно происходит по ночам, такое состояние называют ноктурия. Человек вынужден просыпаться несколько раз за ночь, чтобы сходить в туалет, что ухудшает качество сна и влечет за собой проблемы со здоровьем», – рассказал уролог.

В отличие от обычного цистита, вызванного бактериями, при этой патологии признаки инфекции или явное воспаление в анализах мочи могут отсутствовать.