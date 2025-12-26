В Югре спасли 18-летнего юношу с ишемическим инсультом

В ОКБ Ханты-Мансийска спасли 18-летнего юношу с ишемическим инсультом.

Врачи отмечают, что он все чаще встречается у молодых людей и может быть следствием некоторых нарушений в организме, например, в обмене веществ, или из-за проблем со свертываемостью крови. А также к недугу может привести резкое изменение массы тела.

Инсульт требует стремительного принятия решений в течение первых 4,5 часов после появления симптомов: осмотр невролога, экстренная КТ-ангиография. операционная и рентгеноперационная.

В случае с молодым югорчанином, у него диагностировали тромб в средней мозговой артерии.

"Ему провели тромболитическую терапию, затем под местной анестезией, через прокол в бедренной артерии, под рентген-контролем выполнили тромбэкстракцию - катетеры были проведены непосредственно к сосуду головного мозга", - рассказали в департаменте здравоохранения автономного округа.

Как уточнила завотделением Людмила Анищенко, пациенту была проведена бридж-терапия ишемического инсульта - сочетание системного тромболизиса и эндоваскулярного лечения.

Когда доктора восстановили кровоток, парню сразу заметно стало лучше прямо операционном столе, а уже на следующий день неврологическая симптоматика исчезла полностью. Еще через сутки его перевели в обычную палату. А Новый год молодой человек встретит уже дома - с родными.