Какие болезни можно определить по глазам

При осмотре глаз можно выявить различные системные заболевания, например, повышенный уровень холестерина. В этом случае появляются характерные жировые отложения в сосудах глаз или белесое кольцо на краю роговицы, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

Изменения, происходящие в организме, нередко становятся заметны именно в глазах задолго до появления других симптомов. В таком случае осмотр глаз становится не просто процедурой «для зрения», а полноценным медицинским скринингом.

«Одним из наиболее частых примеров является диабет. На ранних стадиях болезнь может никак не проявляться, и человек может даже не подозревать, что болен. Однако диабетическая ретинопатия — изменения в сосудах сетчатки — видна офтальмологу раньше, чем повышенный сахар выявится в анализах крови или появятся жалобы. То же самое касается гипертонии: высокое давление может привести к деформациям сосудов в глазах, кровоизлияниям или отекам, и такие сигналы часто впервые обнаруживаются именно на осмотре у офтальмолога, даже если человек чувствует себя полностью здоровым», — объяснил врач.

Даже болезни щитовидной железы могут проявиться через глаза — например, при гипертиреозе нередко возникает выпячивание глаз, двоение, чувство песка или сухости. Все эти признаки могут быть замечены на осмотре раньше, чем у пациента появятся стойкие гормональные жалобы.

«При повышенном холестерине иногда появляются характерные жировые отложения в сосудах глаз или белесое кольцо на краю роговицы. Та же история — с аутоиммунными заболеваниями: воспаление глаз может стать первым признаком ревматоидного артрита, волчанки, синдрома Шегрена и других нарушений иммунной системы», — добавил доктор.

По словам Гозиева, частота обследований зависит от возраста и состояния здоровья. Детям рекомендуют проверять зрение перед школой и затем регулярно, чтобы выявить нарушения, пока мозг еще способен адаптироваться.