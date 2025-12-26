Врач объяснил, почему россияне стали покупать больше антидепрессантов

В 2025 году россияне купили на 36% больше антидепрессантов, чем годом ранее. Как объяснила «Газете.Ru«врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина, такой рост объясняется тем, что антидепрессанты начали применять при лечении не психиатрических заболеваний, и тем, что некоторые аптеки продают препараты без рецепта, несмотря на запрет.

«Очевидно, что меняется отношение пациентов: обращаться за психиатрической помощью становится менее стыдно, а обсуждение ментального здоровья — теперь нормальное явление. Депрессия сегодня все чаще рассматривается как заболевание, а не как временное эмоциональное состояние. Этому способствует и накопление стрессовых факторов: экономическая нестабильность, высокий уровень неопределенности, перегрузка на работе и хроническое недосыпание. Врачи отмечают, что все больше пациентов приходят с жалобами на длительную усталость, потерю мотивации, тревогу и нарушения сна — симптомы, характерные не только для депрессии, но и для целого спектра стресс-связанных нарушений. Для многих именно медикаментозная терапия становится первым шагом к восстановлению», — рассказала врач.

Существенную роль играет и то, что антидепрессанты все чаще применяются вне психиатрии.