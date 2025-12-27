Как будут работать поликлиники, скорая помощь и аптеки в длинные выходные

Регионы должны усилить работу медицинской службы во время новогодних праздников и длинных выходных. Такое поручение региональным организаторам здравоохранения дал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр провел совещание федерального оперативного штаба, чтобы скоординировать работу медиков в новогоднюю декаду. В срок до 29 декабря главы министерств и департаментов здравоохранения регионов должны разместить информацию о графике работы всех учреждений.

"С 30 декабря 2025 года до 11 января 2026 года необходимо усилить работу служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечить готовность медицинских организаций, предусмотрев укомплектованность выездных бригад", - заявил Мурашко, подчеркнув, что в праздничные дни "скорая" часто работает с повышенной нагрузкой.

Организация неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях

Министр сообщил, что в случае заторов на автотрассах из-за метелей местные власти обязаны обеспечить присутствие медицинских бригад для экстренной помощи.

"В случае ухудшения погодных условий должно быть организовано круглосуточное дежурство медицинских бригад на ледовых переправах, на участках дорог с затруднением движения транспортных средств, в аэропортах и других местах массового скопления людей", - пояснил Михаил Мурашко.

Органы управления Всероссийской службы медицины катастроф всех уровней должны обеспечить контроль за бесперебойной работой объектов сферы здравоохранения в период с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, а также организацию мониторинга складывающейся ситуации в зонах ответственности на участках федеральных автомобильных дорог.

Работа аптек и медучреждений

"В новогодние праздники из-за массовых мероприятий и социальных контактов, как правило, наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями. В этой связи необходимо обеспечить бесперебойную работу дежурных аптек. Особое внимание следует уделить доступности лекарств в ночное время и в районах, где отсутствуют круглосуточные аптечные пункты. Амбулаторно-поликлинические учреждения также должны быть готовы к оказанию медицинской помощи в полном объеме, как и стационары, в том числе сосудистые центры, отделения травматологии", - поставил задачу министр.

Доступность паллиативной помощи

Министр также подчеркнул, что во время длинных выходных должна быть обеспечена доступность паллиативной помощи, а пациенты, нуждающиеся в обезболивании, должны получать необходимые лекарства в полном объеме.

"Важно также обеспечить своевременный отпуск лекарств для льготных категорий граждан, выписать и выдать пациентам препараты уже сейчас - в конце декабря, - с тем расчетом, чтобы их хватило как минимум на весь праздничный период. И крайне важно держать на контроле вопрос обеспечения паллиативных пациентов необходимыми лекарствами", - подчеркнул он.

Куда обращаться, если возникнут проблемы

При возникновении трудностей с получением лекарственных препаратов, в том числе обезболивающих, рекомендуется незамедлительно обращаться на горячую линию Росздравнадзора по телефону +7 800 550 99 03.