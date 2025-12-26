Как будут работать передвижные аптеки

Депутаты Госдумы рассмотрели законопроект о передвижных аптеках. Они будут доставлять лекарства в те села, деревни и поселки, где отсутствуют стационарные аптеки и фармпункты, пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Особенно актуально создание "аптек на колесах" для отдаленных территорий.

«По данным экспертов, на конец сентября 2025 года в нашей стране работало 83 тысячи аптек. Из них только 14% расположены в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах, в которых проживают 8 миллионов человек. Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест», — сообщил депутат.

Внедрение дистанционных аптечных пунктов будет поэтапным — первыми станут регионы, где наблюдается наибольшая востребованность такой торговли.

«Это позволит оценить эффективность механизма, а также необходимость его более широкого распространения. Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей», — подчеркнул Леонов.

При этом по-прежнему неясно, как будет решаться вопрос с дополнительными расходами на транспортировку и хранение медикаментов — возьмут ли эти расходы на себя местные бюджеты или они будут включены в стоимость лекарств. Еще один вопрос — необходимость обеспечить передвижные аптеки автомобилями, оснащенными оборудованием для сохранения температурного режима при доставке лекарств.