В России зафиксирована вспышка «мышиной лихорадки»

В России растет количество случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, сообщают «Известия».

На Урале за 10 месяцев втрое превышены показатели прошлого года. Роспотребнадзор сообщает о двукратном росте в Саратовской, Орловской областях и Башкирии, и почти трехкратном — в Оренбургской области и Удмуртии.

Причиной вспышки эпидемиологи называют аномально теплые осень и зиму, которые способствовали активности грызунов-переносчиков. В Роспотребнадзоре отметили, что для «мышиной лихорадки» в целом характерны циклические подъемы заболеваемости — примерно каждые два-четыре года и сезонные — летом и осенью.

По словам экспертов, «мышиная лихорадка» не передается от человека к человеку, а следовательно, эпидемии быть не может — только вспышки в отдельных регионах, которые можно проконтролировать.

Заразиться мышиной лихорадкой можно через употребление пищи или воды, в которых есть следы продуктов жизнедеятельности грызунов, заявил НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.