В Роспотребнадзоре сообщили о ситуации с заболеваемостью коклюшем

Ситуация с заболеваемостью коклюшем в России остается стабильной, количество случаев снизилось в 3,5 раза за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация по коклюшу в РФ стабильна. На сегодняшний день заболеваемость коклюшем по сравнению с 11 месяцами прошлого года снизилась в 3,5 раза. Заболевших у нас очень мало, но важно помнить, что от коклюша можно привиться, и привитый человек не заболеет», — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Попова напомнила, что вакцинация против коклюша начинается у детей с трех месяцев и проводится трехкратно, с последующей ревакцинацией. Это обеспечивает надежную защиту от инфекции.