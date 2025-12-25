Как изменятся цены на стоматологию в Москве в 2026 году

В 2026 году услуги стоматологов могут стать дороже, чем сейчас, на 50–100 процентов. Причин этому несколько: повышение стоимости закупочных материалов, которые чаще всего импортируются, рост цен на аренду помещений и коммунальных услуг, затраты на логистику, повышение НДС, передает Life.ru. Действительно ли услуги в стоматологических клиниках станут еще дороже, «Вечерняя Москва» обсудила с челюстно-лицевым хирургом, хирургом-стоматологом Вероникой Мелеховой.

По ее словам, подорожание материалов в первую очередь связано даже не с тем, что они привозятся из-за рубежа, а с предстоящей налоговой реформой.

«Есть повышение ставки НДС до 22 процентов, плюс то, что коснется упрощенной системы налогообложения. Также скажется снижение льготной налоговой ставки до 20, а затем и до 15 миллионов рублей оборота в год», — объяснила хирург.

В связи с этим идет рост цен как на материалы, так и на логистические услуги, аренду, коммунальные услуги. Все, что облагается НДС, повышается в своей стоимости.

«Стоматология использует помещения, пользуется коммунальными услугами. Соответственно, в этой сфере будет рост затрат», — добавила собеседница «ВМ».

Себестоимость материалов вырастет не только за счет НДС, но и в связи с удорожанием логистических услуг. С учетом этих факторов рост цен на услуги стоматологов неизбежен.

«Но наши аналитики прогнозируют 30–40 процентов подорожания, а не 50–100 процентов», — отметила эксперт.

По словам Мелеховой, импортозамещение в России помогло полностью заменить материалы-расходники на отечественные. И все же некоторые необходимые в работе стоматологов предметы еще требуют производства в нашей стране.

«Когда повышается НДС, растут цены и на отечественные материалы, и на зарубежные. Просто из-за границы идет более долгая логистическая цепочка, и доставка тоже дорожает», — указала хирург.

