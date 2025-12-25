Как изменилась заболеваемость туберкулезом В РФ за десятилетие

Заболеваемость туберкулезом в России за 10 лет снизилась в 3,5 раза, а смертность от него — в 7 раз, срок лечения сокращен до шести месяцев. Об этом сообщили директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Ирина Васильева и директор ЦНИИ туберкулеза Атаджан Эргешов.

«В семь раз снизилась смертность от туберкулеза, в 3,5 раза снизилась заболеваемость туберкулезом только за последние 10 лет. И еще что важно: наша страна находилась в списке стран ВОЗ с высоким уровнем туберкулеза с конца 1990-х годов. Вот, благодаря нашим успехам в 2021 году нас исключили наконец из этого списка», — рассказала Васильева на открытом заседании Научного совета РАН "Науки о жизни", которое проходило в ТАСС и было посвящено достижениям науки в борьбе с социально значимыми инфекциями.

Как отметил на заседании член-корреспондент РАН Эргешов, РФ достигла исторического минимума по показателям туберкулеза.

«Но пока мы далеки по показателям заболеваемости и смертности по сравнению с европейскими странами. Например, в Германии показатель заболеваемости на сегодняшний день 4 [случая] на 100 тыс. населения. У нас — 26,9 [случая]. То есть, нам есть куда стремиться», — рассказал Эргешов.

Борьба с туберкулезом в СССР, как сообщила Васильева, успешно велась на протяжении многих лет, и 1990 год был в этом отношении самым благополучным.

«Потом в связи социально-экономическими потрясениями, которые пережила наша страна, начался рост. И заболеваемость, и смертность выросли практически в три раза, потом высокие цифры в течение десятилетия — и последнее десятилетие у нас выраженный шаг снижения <…> Нам удалось уменьшить продолжительность лечения до шести месяцев», — отметила профессор Васильева.

Среди достижений последних лет, Васильева и Эргешов отметили разработку аллергено-туберкулезного рекомбинантного теста, который позволяет выявлять сам момент инфицирования и группу риска. В качестве главной угрозы Васильева назвала растущую устойчивость возбудителя — туберкулезной палочки - к лекарствам. Здесь тоже есть достижения: разработано автоматическое устройство, которое позволяет выявлять возбудитель и одновременно проводить тест на устойчивость его к пяти лекарственным препаратам, налажено его серийное производство.