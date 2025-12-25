Как изменилась заболеваемость микоплазменной пневмонией в 2025 году

Благодаря правильной диагностике и работе с регионами заболеваемость в РФ микоплазменной пневмонией в этом году снизилась на 19% в сравнении с предыдущим, также в 20 раз уменьшилось число групповых очагов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

© ТАСС

«Микоплазменную пневмонию, тяжелую, которую очень тяжело диагностировать, мы научились диагностировать. Мы создали специальный референс-центр, научили всех своих коллег в разных уголочках России делать это правильно в лаборатории. Теперь они ее видят: микоплазму. Мы сделали тесты, поменяли подходы, и если сравнивать 2024 год с 2025 годом, то за 11 месяцев мы снизили заболеваемость микоплазменной пневмонией, при том, что мы начали ее видеть больше, на 19%. И в 20 раз мы снизили количество очагов групповых», — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Попова подчеркнула, что теперь микоплазменная пневмония выявляется очень рано, что позволяет ограничить круг тех, кто мог бы заразиться.

«Это в самом деле прорыв», — подытожила она.

Микоплазменная пневмония — инфекционное заболевание, возбудителем которого является Мycoplasma pneumoniae. Оно передается воздушно-капельным путем и имеет сезонность. Инкубационный период составляет до 14 дней, иногда — до трех недель. Среди основных симптомов — кашель, боль в груди.