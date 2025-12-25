Эксперт сообщил о количестве заражений ИППП в России

Снижение заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), отмечается в России. За период 2012-2022 годов этот показатель уменьшился на 66%, сообщила директор Института микробиологии, антимикробной терапии и эпидемиологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава России Татьяна Припутневич.

«В России, по данным нашего государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии, уровень заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, за 10-летний период, то есть с 2012 по 2022 год, снизился практически на 66%. И наиболее интенсивный процесс снижения происходил в отношении заболеваемости гонореей, трихомонозом и хламидиозом», — сказала она на открытом заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" в ТАСС, посвященного достижениям науки в борьбе с социально значимыми инфекциями.

Врач уточнила, что тревогу по-прежнему вызывают сифилис и гонококковая инфекция. По данным ВОЗ, в 2020 году заболеваемость сифилисом в мире у людей в возрасте от 15 до 49 лет составила 8 млн, при этом 1,1 млн из них — это беременные. В 390 тыс. случаев у зараженных женщин были отмечены неблагоприятные исходы родов, связанные с отсутствием лечения или неправильным назначением антибиотика.