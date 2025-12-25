Академик оценил уровень заболеваемости ВИЧ в России

Количество граждан РФ, у которых ВИЧ-инфекция выявлена впервые, снижается, при этом только 40-50% инфицированных перестают быть носителями инфекции, потому что не все проходят терапию правильно. Об этом сообщил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«В России стало выявляться меньше новых случаев ВИЧ, но общее-то количество инфицированных растет: раз единожды заразился, то идет прибавка числа новых случаев. Сейчас Роспотребнадзор зарегистрировал 1 млн 250 тыс. тех, кто живет с ВИЧ. Из них на диспансерном учете официально стоят только 900 тыс., лечение получают порядка 800 тыс. Но реальные оценки говорят о том, что еще примерно у 250-300 тыс. не диагностирована ВИЧ-инфекция», — сказал он на открытом заседании Научного совета РАН "Науки о жизни", которое проходило в ТАСС и было посвящено достижениям науки в борьбе с социально значимыми инфекциями.

Покровский добавил, что не все ВИЧ-инфицированные вовремя и правильно принимают необходимые лекарства. Поэтому всего у 40-50% граждан от общего числа инфицированных достигается уровень подавления вируса, при котором они перестают быть носителями инфекции.

«То есть наше лечение пока еще оказывает слабое влияние на ход эпидемии», — подчеркнул он.

По его словам, создание вакцины от ВИЧ затрудняется изменчивостью вируса.