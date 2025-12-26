Хирурги удалили сложную опухоль мозга у 12-летнего мальчика

В Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля поступил 12-летний пациент, у которого наблюдалось головокружение и головные боли. Об этом рассказала пресс-служба областного Минздрава.

© Вести Подмосковья

Как показало обследование, причиной недомогания оказалась сложная опухоль размером до пяти сантиметров. Она росла из труднодоступной опасной области, непосредственно прилегающей к стволу мозга, который отвечает за дыхание и сердцебиение.

Мальчику была проведена операция по удалению опухоли через минимальный доступ. Нейрохирурги сохранили все критически важные структуры, в том числе артерию, питающую ствол мозга. Операция завершилась благополучно, мальчика уже выписали в хорошем самочувствии.