В Архангельской области построили новый госпиталь

Новый военный госпиталь построили в Архангельской области
Новый военный госпиталь построили в Архангельской области в "городе космических стартов" Мирном: здесь будут лечить военнослужащих, а также гражданское население города. Об этом рассказали в правительстве Архангельской области.
Госпиталь начал работу, как филиал № 8 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени Вишневского. По словам статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, госпиталь "поможет обеспечить медицинским сопровождением, высокотехнологичной медицинской помощью не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданских жителей, которые находятся рядом".
Строительство госпиталя велось в течение трех лет военно-строительным комплексом Минобороны РФ. Частью медучреждения стали четырехэтажный инфекционный модуль, шестиэтажный лечебно-диагностический блок с двадцатью отделениями, четырехэтажный административный корпус. Все отделения оснащены современным медоборудованием.
«Сегодня действительно важный день, и я уверен, что он значим не только для Министерства обороны, личного состава космодрома и всех военнослужащих, которые проходят службу в Архангельской области, но и в целом для населения региона. Уникальный медицинский объект, который появился в Мирном, дает возможность оказывать большому количеству людей высококвалифицированную медицинскую помощь. И отдельно хочу поблагодарить строителей, которые в короткие сроки возвели госпиталь», — отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.