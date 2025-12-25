В Архангельской области построили новый госпиталь

Новый военный госпиталь построили в Архангельской области в "городе космических стартов" Мирном: здесь будут лечить военнослужащих, а также гражданское население города. Об этом рассказали в правительстве Архангельской области.

© Российская Газета

Госпиталь начал работу, как филиал № 8 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени Вишневского. По словам статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, госпиталь "поможет обеспечить медицинским сопровождением, высокотехнологичной медицинской помощью не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданских жителей, которые находятся рядом".

Строительство госпиталя велось в течение трех лет военно-строительным комплексом Минобороны РФ. Частью медучреждения стали четырехэтажный инфекционный модуль, шестиэтажный лечебно-диагностический блок с двадцатью отделениями, четырехэтажный административный корпус. Все отделения оснащены современным медоборудованием.