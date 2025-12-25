Стало известно, сколько пациентов приняли дежурные врачи в Москве

Более 5 млн приемов провели дежурные врачи для взрослых москвичей в этом году
Дежурные врачи взрослых поликлиник столицы с начала 2025 года провели более 5 млн приемов, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
«В 2025 году дежурные врачи взрослых городских поликлиник столицы провели более 5 млн приемов. При проявлении заболеваний, симптомов и ухудшении самочувствия пациенты, которые самостоятельно обращаются к дежурному врачу поликлиники, получают возможность скорейшего получения квалифицированной медицинской помощи: использования всех ресурсов учреждения, проведения полной диагностики и назначения дальнейшего плана лечения», – говорится в сообщении.
В свою очередь, дежурный врач общей практики городской поликлиники №218 Людмила Семинихина в беседе с Агентством «Москва» отметила, что обратиться за помощью к дежурному врачу можно без записи. Это позволяет получить медицинскую помощь в кратчайшие сроки.
«В кабинете дежурного врача есть все необходимое оборудование и инструменты, которые позволяют произвести детальный осмотр. Важно и то, что на приеме мы можем выявить острую патологию и при необходимости быстро оказать экстренную помощь. Преимущества самостоятельного визита в поликлинику при ухудшении самочувствия – возможность незамедлительного обследования. Пациент самостоятельно определяет время обращения, ему не придется ожидать медицинской помощи в течение дня. Посещение поликлиники позволяет в самые короткие сроки начать необходимое лечение и использовать возможности медицинского учреждения», – добавила Людмила Семинихина.