Онкологи спасли беременную тюменку от агрессивного рака

Тюменские врачи рискнули прооперировать будущую маму из-за стремительного роста злокачественной опухоли.

© Российская Газета

Все началось с простого планового визита к гинекологу на 28-й неделе беременности - то есть на седьмом месяце. Врач заподозрил у 24-летней пациентки патологию в левой молочной железе и направил на дообследование. Там диагноз подтвердили, прооперировали беременную, но уже через месяц случился рецидив.

Из-за агрессивного течения заболевания онкологи приняли решение оперировать срочно, не дожидаясь родов.

"Мы выполнили радикальное хирургическое лечение. Размер новообразования оказался внушительным - 18 на 16 сантиметров", - рассказал врач-онколог Медицинского города Роман Таловиков.

В дополнительной лекарственной терапии пациентка не нуждается, но каждые три месяца будет проходить контрольное обследование. А после того, как малыш родится, специалисты планируют провести реконструктивно-пластическую операцию, передает департамент здравоохранения области.