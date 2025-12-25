Попова рассказала о заболеваемости корью в РФ

Подъем заболеваемости корью в России завершен, в 2025 году количество случаев снизилось в пять раз по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Подъем заболеваемости корью регистрировался ранее в Российской Федерации, мы с ним справились. И на сегодняшний день по сравнению с прошлым годом за истекший период в пять раз снизилась заболеваемость корью. Но главный наш результат, что 95% всех случаев заканчиваются одним случаем: не формируется дальнейшее распространение. Это большая работа моих коллег в субъектах, чтобы, если мы нашли одного больного, не дать заболеть окружающим», — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Попова пояснила, что для достижения такого результата нужно в течение трех суток привить всех непривитых, которые контактировали с заболевшим. Особенно важно быть вакцинированными женщинам, которые планируют беременность, поскольку болезнь плохо переносится беременными и вообще взрослыми людьми.