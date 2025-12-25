«Тактика контроля повреждений» спасла пациентку с травмами после ДТП

Свердловские врачи спасли 22-летнюю девушку с тяжелейшими травмами, которые она получила, попав под машину.

С места аварии ее увезли в екатеринбургскую профильную больницу №36, где диагностировали закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс, ушиб легких, переломы конечностей, множественные повреждения костей таза.

Пациентку экстренно прооперировали.

"Была использована так называемая "тактика контроля повреждений". Она направлена на минимизацию объема хирургического вмешательства у тяжело травмированных пациентов и на выполнение отсроченных операций после нормализации общего состояния", - пояснили в минздраве Свердловской области.

Чтобы стабилизировать переломы и купировать болевой синдром, врачи скрепили части сломанных костей конечностей и таза аппаратами внешней фиксации. Так девушка провела полторы недели. Когда опасность отступила, доктора малоинвазивным методом прооперировали бедро и ключицу. И только потом был снят аппарат, который фиксировал таз.

"Врачам удалось дважды совершить практически невозможное: они не только спасли жертву ДТП с тяжелейшими повреждениями, но и минимизировали последствия травм, сохранив молодой женщине качество жизни", - констатирует минздрав.

Полтора месяца после аварии и до выписки провела пациентка на больничной койке.