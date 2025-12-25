Рост заболеваемости менингитом в России грозит эпидемией

В России отмечен рост заболеваемости менингитом более чем в три раза. Так, если в 2022 году в РФ зафиксировали 390 случаев заболевания менингококковой инфекцией, то в 2024-м — целых 694. В текущем году уже зарегистрировано более 1660 граждан.

© runews24.ru

Медицинское сообщество опасается, что без решительных мер по массовой вакцинации населения в стране может начаться неконтролируемая вспышка менингита.

Поэтому в ходе заседания Комиссии Генерального совета «Единой России» по здравоохранению эксперты подчеркнули, что прививку от менингита нужно включить в календарь профилактических прививок как можно скорее, сообщает «Парламентская газета».

В то же время, Минздрав планирует отложить введение всеобщей вакцинации от менингококка на два года — с 2025 на 2027 год.

Ранее были названы шесть симптомов, которые указывают на заражение менингококковой инфекцией.