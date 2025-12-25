Врачам предлагают обучаться корректному общению с пациентами

В последнее время руководители здравоохранения все чаще говорят, как важно, чтобы люди были грамотными в вопросах здоровья и медицины. Конечно, это не значит, что все подряд должны получать высшее медицинское образование, но знать, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье, в каких случаях необходимо не затягивать с обращением за медицинской помощью и как грамотно взаимодействовать с врачами для скорейшего выздоровления - такие знания современному пациенту жизненно необходимы. Об этом "Российской газете" рассказала директор Центра развития здравоохранения Школы управления "Сколково", доктор медицинских наук Марина Велданова.

© Российская Газета

"Мы провели исследование совместно с Ипсос Комкон "Здравоохранение в России глазами пациента", и оказалось, что осведомленность о здоровье тесно связана с удовлетворенностью медицинской помощью. Пациентов разделили по уровню знаний и эмоциональности. Оказалось, что эмоциональным пациентам с низкой грамотностью приходится сложнее всего - их удовлетворенность системой здравоохранения составила всего 44%. Напротив, эмоциональные пациенты с высоким уровнем осведомленности чаще довольны медицинской помощью (75%)", - рассказала профессор Велданова.

Действительно, уровень медицинской грамотности населения играет существенную роль в эффективности здравоохранения. Эксперты ВОЗ проанализировали ситуацию в разных странах и пришли к однозначному выводу: низкий уровень медицинской грамотности населения ведет к росту затрат на общественное здоровье. В России оценка грамотности в вопросах здоровья проводилась в 2023 году (Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ). Тогда 40,3% россиян оказались недостаточно грамотными.

"Запрос на понимание устройства организма и причин заболеваний только растет, отражая стремление людей к большей осведомленности о своем здоровье, - и это замечательно. Однако крайне важно, чтобы знания черпались не из сомнительных источников, а из официальных и проверенных ресурсов, таких как сайты ВОЗ или информационные кампании Минздрава. Низкий уровень медицинской грамотности напрямую увеличивает расходы на здравоохранение - эксперты ВОЗ оценивают эти затраты в 3-5% совокупного бюджета системы", - комментирует Марина Велданова.

По ее мнению, для укрепления доверия к грамотному врачу, а не к недостоверным данным из Сети, критически важно обучать медиков эффективной коммуникации.

"Врачи должны уметь валидировать запросы пациентов, разбирать установки пациента о заболевании вместе с ним и также совместно выстраивать план лечения", - подчеркивает профессор Велданова.

Крупный метаанализ на эту тему показал: