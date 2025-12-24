Подмосковные врачи вживили 70-летнему мужчине искусственный сосуд

Врачи Люберецкой областной больницы помогли мужчине с редкой патологией почки, вживив искусственный сосуд. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«В Люберецкую больницу для плановой операции поступил 70-летний мужчина с сильнейшими болями в ногах, которые не давали ему ходить. Ранее пациенту диагностировали критическую ишемию нижних конечностей. Чтобы восстановить мужчине кровоснабжение в ногах, врачи соединили брюшную аорту с артериями нижних конечностей, используя 50-сантиметровый искусственный сосуд», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что уникальность операции состояла в следующем – у пациента оказалось редкое анатомическое строение почки.

«Гигантский подковообразный орган в забрюшинном пространстве полностью закрывал доступ к сосудам. И нам пришлось проложить трансплантат обходным путем», – приводятся в сообщении слова заведующего сосудистым отделением Люберецкой больницы Родиона Шилова.

В ведомстве добавили, что у пациента была и другая аномалия – большую почку питало не две, а пять артерий. Все они были сохранены в ходе операции.

В настоящий момент пациент готовится к выписке на амбулаторное лечение, его ждет курс реабилитации.