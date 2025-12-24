Подмосковные хирурги спасли жизнь мужчине с паразитами в печени

Хирурги Дубненской больницы спасли жизнь 50-летнему мужчине, у которого обнаружили паразитарные кисты печени. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В Дубненскую больницу с жалобами на дискомфорт и эпизодические боли в правом подреберье поступил 50-летний мужчина. Во время обследования врачи обнаружили крупные паразитарные кисты печени, включая две погибшие диаметром до 103 мм и одну живую размером 37 на 49 на 31 мм», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что состояние пациента осложнялось близким расположением кист к крупным сосудистым структурам печени, что создавало высокий риск серьезных осложнений, угрожающих жизни.

«Хирурги провели сложную операцию, включавшую удаление активных и погибших паразитов, а также резекцию печени – удаление пораженного участка органа с восстановлением функции оставшейся части. Для предотвращения распространения инфекции использовалась методика введения специального раствора, убивающего паразитов, и дополнительная пластика остаточной полости», – приводятся в сообщении слова врача-хирурга Игоря Игнатчика.

В ведомстве отметили, что после операции пациенту потребовалось дополнительное лечение, за его состоянием наблюдают врачи, оно уже стабилизировалось.