В носу россиянки обнаружили забытый врачами инструмент

В носу жительницы России обнаружили оставленный врачами медицинский инструмент. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Инородное тело в черепе россиянки обнаружил ортодонт, к которому женщина записалась перед установкой брекетов. Снимок показал, что в носовой пазухе женщины находятся неустановленные предметы. Ими оказались три пломбы и кусок стоматологического инструмента.

В моменту операции почти всю носовую пазуху пациентки заполнил грибок, что грозило серьезными последствиями ее здоровью. Пломбы и кусок инструмента пробыли в теле женщины 16 лет.

В январе врач забыл деталь в зубе жительницы Ростова-на-Дону. При этом в клинике от женщины пытались скрыть истинную причину воспаления. Женщина намерена добиться компенсации.