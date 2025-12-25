В российский регион направят рекордные средства на бесплатную медпомощь

На сохранение здоровья уральцев в 2026 году направят рекордное количество средств — почти 153 миллиарда рублей. Об этом стало известно во время очередного заседания Законодательного собрания Свердловской области.

© Российская Газета

Финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам растет год от года. В следующем году на ее реализацию направят на 10 миллиардов рублей больше, чем в 2025-м. Это, по словам председателя областного парламента Людмилы Бабушкиной, позволит решать вопросы, связанные с повышением качества и доступности бесплатной медицинской помощи уральцам.

«Предусмотрен ряд новых направлений, среди них неинвазивное пренатальное тестирование, расширен перечень высокотехнологичной медицинской помощи, особое внимание уделено диагностике онкологических заболеваний. Норматив финансирования программы составит 35 805 рублей на человека в год, что на 14,5 процента выше федерального значения», — уточнила спикер.

Также она сообщила, что для усиления кадрового потенциала уральских больниц и поликлиник парламентарии приняли новые положения по приему студентов на целевое обучение в вузы, в том числе медицинского и фармацевтического профиля. И наделили региональное правительство дополнительными полномочиями — теперь орган исполнительной власти будет определять порядок выплаты и размер компенсации, если будущий медик-целевик нарушит условия договора.

Между тем

На последнем в 2025 году заседании депутаты свердловского Заксобрания приняли очередной пакет мер по поддержке участников СВО, в том числе внесли изменения в региональное законодательство, чтобы начиная с 2026 года уральские ветераны спецоперации смогли заключать новый вид социального контракта, призванный поддержать их в предпринимательской деятельности.