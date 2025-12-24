Кардиологи рассказали, какая музыка полезна при оказании первой помощи

Когда Сергей Пудовкин, продюсер «жаброобразного» Витаса, не моргая, утверждал о «терапевтическом эффекте» высокачастотного визга своего подопечного, все, как правило, ржали аки кони, но толпы ополоумевших фанаток, при этом, принимали слова не за «бред сумасшедшего», а за чистую монету, медитировали на концертах и под записи, а потом рассказывали таблоидам, как «оздоравливались на глазах».

© Московский Комсомолец

Когда ученые обнаружили, что под сонаты Бетховена и рондо Моцарта коровы лучше доятся, смеха было уже чуть меньше, становился он тише, но более нервным, а на «прогрессивных» фермах даже начали внедрять «передовые методы музыкальной стимуляции» и всерьез отчитывались потом «действительно» о повышении надоев.

И вот пришла очередь ревущего и мятежного гранжа! Американская кардиологическая ассоциация сообщила, что песня Even Flow группы Pearl Jam «идеально подходит для выполнения hands-only CPR» — процедуры сердечно-легочной реанимации без искусственного дыхания.

Согласно заявлению Ассоциации, опубликованному при этом не 1 апреля, на что многие обратили внимание, а под наступающее Рождество 2025 года, «компрессии грудной клетки должны выполняться с частотой 100–120 нажатий в минуту, а Even Flow звучит со скоростью 105 ударов в минуту, что делает трек идеальным стимулом для ритма».

В официальном пресс-релизе, который Ассоциация разместила в соцсетях, рекомендации прописаны совершенно не официальным, а весьма «живым» языком: «Доставайте фланелевые рубашки и рваные джинсы, включайте Pearl Jam и учитесь спасать жизни с помощью hands-only CPR… Если вы видите, что подросток или взрослый внезапно потерял сознание, вызывайте 911 и нажимайте сильно и быстро в центре грудной клетки под ритм Even Flow».

Досадно, конечно, что у Ассоциации нет филиала в России, а то, может быть, что-нибудь целебное обнаружили бы и в песенках Стаса Михайлова, Надежды Кадышевой или Инстасамки? Накануне-то грядущих праздников, когда «процедуры реанимации» точно окажутся не лишними…

Процедура hands-only CPR рекомендована непрофессионалам как самый простой и эффективный способ помощи при внезапной остановке сердца до приезда медиков, и для ее освоения, как оказалось, надо теперь назубок выучить Even Flow и особенно не сбиваться с ее ритма.

Классика гранжа, при этом, присоединилась к неожиданному, но постоянно растущему плейлисту «реанимационных» треков. Ранее та же кардиологическая ассоциация отмечала, что Not Like Us Кендрика Ламара и El Clúb от Bad Bunny также «попадают в идеальный темп». А в прошлом году выяснилось, что сразу несколько песен Charli XCX из нашумевшего альбома Brat подходят для этой же «реанимационной» цели — треки Spring Breakers и 360 звучат ровно с «идеальной частотой» на 120 BPM (ударов в минуту).

Пресса пишет: «Так музыка снова доказывает, что ритм — это не только про танцы и эмоции, а иногда это вопрос жизни и смерти». Теперь главное – знать все «реанимационные» треки назубок, если вдруг что.