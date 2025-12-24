Якутские врачи удалили пациентке гигантскую кисту яичника

В Якутии хирурги спасли жительницу Момского района, которая обратилась за помощью с гигантской кистой яичника, новообразование достигло таких размеров, что живот женщины увеличился до объемов, характерных для последних месяцев беременности. Об этом сообщает «ЯСИА».

Пациентка жаловалась на ноющие боли, которые беспокоили ее более полугода, при этом живот 30-летней женщины резко увеличился в размерах. В ходе обследования врачи обнаружили у 30-летней якутянки огромную кисту яичника.

Новообразование успешно удалили в больнице Якутска. Объем жидкости, удаленной из гигантской кисты, составил почти 3,5 литра. Медики отметили, что подобные случаи встречаются крайне редко, а киста такого размера могла в любой момент привести к внутреннему кровотечению и угрожающему жизни состоянию

До этого в ХМАО двухлетний мальчик наглотался магнитов. Во время экстренной операции в толстой кишке обнаружили 19 магнитов и двойную перфорацию. Инородные тела были удалены, поврежденные участки ушиты. После операции мальчик шесть суток провел в отделении реанимации.