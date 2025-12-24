Робот помог хирургам заменить пациентке коленный сустав

Хирургическое будущее уже наступило в операционных Алматы. Здесь прошел международный мастер-класс по работе с роботом-ассистентом. Вместе с зарубежными специалистами и искусственным интеллектом казахстанские хирурги успешно заменили коленный сустав пациентке. Корреспондент «МИР 24» Александра Салмина наблюдала за уникальной операцией.

Робот не берет в руки скальпель, но помогает хирургу быть максимально точным. Он как цифровой навигатор в ортопедии. В реальном времени видит коленный сустав и деформации, рассчитывает размеры протеза и подсказывает врачу, если что-то идет не так. Контроль каждого миллиметра обеспечен.

Пациентка страдала болями в коленях на протяжении 10 лет, в последнее время боли усилились. Врачи уверяют, что уже вечером того же дня она сделает первые шаги, пусть и осторожно, с использованием ходунков. Применение робота-ассистента ускоряет процесс восстановления.

«Применение робота-ассистента дает преимущества: минимальная кровопотеря, точные разрезы, подбор размера имплантатов вплоть до миллиметра, исключается вероятность ошибок. Пациенты после таких операций встают на ноги уже на второй день, а при участии робота могут подняться еще раньше, в тот же день вечером», — прокомментировал заведующий отделением эндопротезирования Манарбек Аубакиров.

Операция заняла полтора часа и завершилась успешно. Пока пациенту заменили сустав только на одной ноге, через пару месяцев предстоит операция на второй. Следующий этап — реабилитация.

Применять робота-ассистента казахстанские хирурги учатся больше года. Тренируются на разных моделях, чтобы в итоге выбрать лучший вариант и приобрести для постоянной работы. На этот мастер-класс привезли американское оборудование.

«Хирурги выполняют такие операции десятилетиями и достигают высоких уровней точности. Задача робота — усовершенствовать их инструменты, обеспечить максимальную точность костной резки, индивидуально подбирать имплант под анатомию конкретного пациента и минимизировать влияние человеческого фактора, — рассказал старший специалист по клинической поддержке роботизированной системы», – Хуррам Шехзад Акбер.

Следующие пациенты отделения ждут своих высокотехнологичных операций. Пенсионерка Базаргуль Отарбекова, активная бабушка, перенесла операцию на правой ноге в этом же отделении и утверждает, что быстро восстановилась после процедуры.

«У меня артроз третьей-четвертой стадии. Недавно прооперировали правую ногу, восстановилась быстро благодаря реабилитации, массажам и лечебной гимнастике. Самое важное — первое время беречь ногу, не переносить тяжести и двигаться осторожно. Скоро планирую заменить второй сустав, уверена, что восстановление пройдет еще быстрее, и я снова смогу танцевать!» — поделилась жительница Алматы Базаргуль Отарбекова.

В будущем алматинские медики планируют внедрить новую технологию и увеличить область ее применения. А пока за этот год в профильном отделении четвертой горбольницы провели свыше двух тысяч традиционных операций по замене суставов — не только коленных, но и плечевых, тазобедренных, локтевых. По обязательному медицинскому страхованию это бесплатно.