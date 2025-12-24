Хирурги удалили грыжу пациенту инновационным способом

В Центре Илизарова впервые удалили грыжу диска инновационным способом.

В клинику обратился 28-летний пациент с жалобами на боли в спине и ноге. После обследования у него обнаружили грыжу дисков, вызывавшую раздражение нервного корешка. Больному рекомендовали провести чрескожную дискэктомию с использованием новейшего оборудования, позволяющего ювелирно работать с подобными заболеваниями позвоночника.

Молодого человека оперировали руководитель клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Алексей Евсюков и врач-нейрохирург Евгений Матвеев.

- В межпозвонковый диск под рентген-контролем вводится специальная игла-направитель, а через нее - инструмент с различными насадками в виде фрезы. Он наматывает на себя части разрушенного диска и собирает их в специальный контейнер, - пояснили в клинике.

Специалисты подчеркивают: такая операция эффективна, если соблюдены все показания. У 28-летнего пациента болевой синдром был купирован сразу после хирургического вмешательства.