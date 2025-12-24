Сколько процентов заболевших гонконгским гриппом страдают от осложнений

Чаще всего это пневмония, но также могут вторичные бактериальные инфекции, особенно у детей, подчеркнула главный внештатный инфекционист минздрава Белгородской области

Заболевшие гонконгским гриппом испытывают осложнения только в 10-15% случаев, самым частым осложнением у пациентов становится пневмония. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный инфекционист минздрава Белгородской области Алина Агаркова.

"Осложнения возникают у 10-15% пациентов. Чаще всего это пневмония, но также могут вторичные бактериальные инфекции, особенно у детей. Среди них - отиты, синуситы, бронхиты", - рассказала собеседница агентства, добавив, что из всех осложнений у заболевших чаще всего возникает пневмония.

По словам Агарковой, заражению гонконгским гриппом наиболее подвержены дети, взрослые старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, а также онкологией.

Эксперт отметила, что у вакцинированных от гриппа при заражении осложнения не развиваются, а при контакте с возбудителем болезни они могут вовсе не инфицироваться.