Из больницы выписали женщину, которой пришили оторванную руку

В Карелии из больницы выписали женщину, которой пришили руку, оторванную во время ЧП на производстве. Теперь ее ждет долгая реабилитация.

Напомним, после травмы пациентку в течение 20 минут доставили в Сортавальскую ЦРБ. Заведующий хирургическим отделением Александр Пащенко и ортопед-травматолог Игорь Семенов сформировали пострадавшей временный шунт из капельницы. До приезда сосудистых хирургов трубка от стерильной капельницы стала временной артерией и веной.

Сразу же из Петрозаводска выехала бригада специалистов в составе сосудистого хирурга Республиканской больницы им. В.А. Баранова Юлии Пранканьтевой и заведующего отделением ортопедии Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи Олега Акимова. Очень хорошо и своевременно отработал республиканский центр медицины катастроф.

Пациентке выполнили четырехчасовую уникальную операцию по реплантации - хирургическому пришиванию оторванной конечности. Операция прошла успешно.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Охлопков, его огорчило, что некоторые именитые врачи отказались ехать в Сортавалу для выполнения реплантации руки пострадавшей. Это сделали молодые специалисты. А уникальность случая в том, что карельские врачи впервые столкнулись с такой травмой и успешно выполнили операцию.

Женщину выписали с прижившейся рукой. Но впереди у нее сложный путь восстановления периферических нервов под нейронавигацией и долгая реабилитация.