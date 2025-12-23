Врачи спасли мужчину с отмиранием тканей лба после драки

Медики Красногорской больницы спасли 60-летнего пациента, у которого после травмы, полученной в драке, началось отмирание тканей лба. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Красногорскую больницу поступил 60-летний мужчина с травмой кожи в области лба, которую он получил в ходе драки, защищая свою жену. За медицинской помощью он обратился лишь спустя четыре дня на фоне ухудшения самочувствия. У него отекли веки и поднялась температура до 39 градусов», – говорится в сообщении.

Как уточняется, пациенту требовалась экстренная операция, в ходе которой была обнаружена флегмона – острое гнойное воспаление подкожной клетчатки.

В ведомстве добавили, что пациенту назначили комплексную терапию, включающую антибактериальные препараты, профилактику стрессовых язв и антикоагулянты.

«По результатам интраоперационной картины и посева пациенту был выставлен диагноз: некротизирующий фасциит лица. Это опасное состояние, при котором происходит стремительное отмирание тканей. В данном случае, учитывая локализацию инфекции в области лба, пациенту угрожала потеря зрения. Дальнейшее промедление могло привести к развитию сепсиса и летальному исходу. Во время операции мы удалили пораженное некрозом клетчаточное пространство», – приводит пресс-служба слова заведующего вторым хирургическим отделением Дмитрия Жилкина.

Отмечается, что в дальнейшем для полного очищения и восстановления инфицированной раны были проведены два повторных хирургических вмешательства. После того как рана очистилась и началось формирование соединительной ткани, была выполнена завершающая пластическая операция для восстановления целостности тканей лба.