В ЕС сделали заявление о гонконгском гриппе

В странах Евросоюза гонконгский грипп (штамм A(H3N2)) активнее всего распространяется среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно информации центра, вирусы гриппа активно циркулируют по всему ЕС, при этом доминирует тип A. Более трети выявленных случаев приходится на новую мутацию — «субклад K», которая быстро распространяется и обнаружена во всех странах союза.

«Циркуляция гриппа A(H3N2) сейчас наиболее высока среди детей в возрасте от 5 до 14 лет», — отмечается в материалах ECDC.

19 декабря врач-инфекционист Светлана Вахрушева рассказала, что наиболее тяжелые формы гонконгского гриппа развиваются у пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. По ее словам, в группе риска также находятся беременные женщины. Лечение включает постельный режим, обильное питье и симптоматическую терапию, а противовирусные препараты назначаются только отдельным категориям пациентов.

