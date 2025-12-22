Как метод гипербарической оксигенации помогает выздороветь

Если наш организм - сложная машина, а каждый орган - его составная часть, то кислород - топливо, помогающее поддерживать жизненные функции. А что если "заправлять" его с особым усилием? Способ лечения, где вы просто лежите в удобной герметичной капсуле, дышите кислородом, а ваш организм получает мощнейший заряд для восстановления и регенерации, уже работает и называется гипербарическая оксигенотерапия (ГБО). Интересно, что оборудование для него производят в России, а это значит, что метод, который пришел из военной и экстремальной медицины, будет все шире использоваться в обычных клиниках и центрах реабилитации.

Что происходит в барокамере?

Барокамеру журналистам показали в клинике академика Ройтберга ("Медицина"). Устройство внешне напоминает небольшой батискаф - такие же большие круглые окна-иллюминаторы. Только эти аппараты никуда не погружаются, хотя в них, как и в подводную лодку, закачивают кислород.

Механизм работы обманчиво прост: пациента помещают в герметичную камеру, где он сидит в кресле или лежит и дышит чистым (до 100%) кислородом под повышенным давлением. Оно обычно в 1,5-3 раза выше обычного атмосферного. Это не просто "глубже вздохнуть". При таком давлении кислород растворяется уже не только в эритроцитах (гемоглобином все возможности транспорта почти исчерпаны), но и напрямую в плазме крови и других жидкостях организма. Его количество может возрасти в 10-20 раз. Кислород буквально "нагнетается" в каждую клетку, даже в те ткани, где кровоснабжение нарушено - будь то зона вокруг заживающей раны, травмированная мышца или участок мозга после инсульта. И такая "ингаляция" помогает организму справиться с многочисленными проблемами.

"Оксигенобаротерапия - метод с доказанной физиологией, а не эксперимент. Но важно отметить, что он дополняет стандартное лечение, а не конкурирует с ним", - подчеркивает врач-кардиолог, к.м.н. Вячеслав Колиев.

От водолазных колоколов до кардиохирургии

Современная история метода началась с водолазного дела. В 1960 году в Амстердаме голландский хирург Ите Боэрма впервые успешно провел операцию на открытом сердце в барокамере, что дало толчок развитию гипербарической медицины. С тех пор ГБО стала спасением для дайверов с кессонной болезнью (когда при быстром всплытии в крови образуются пузырьки азота) - под давлением кислорода эти пузырьки растворяются и не наносят вреда.

Сегодня на популярных курортах, таких как Бали, барокамеры - часть медицинской инфраструктуры. Постоянно ими пользуются дайверы. Но также процедура популярна у диабетиков, пациентов с проблемами сосудов и суставов. Врачи уверяют, что даже здоровые люди приходят подышать кислородом для профилактики раз в несколько месяцев.

Кислород в действии: от мозга до сердца

В неврологии ГБО - это инструмент для экстренной помощи и реабилитации. Кислород помогает уменьшить отек мозга, ограничить зону повреждения после инсульта и стимулировать восстановление нейронных связей.

"Результаты наших исследований дают основание считать метод ГБО действенным средством немедикаментозной нейропротекции, который должен включаться в комплекс интенсивной терапии в максимально ранние сроки. А затем и во время реабилитации", - рассказала врач-невролог Валентина Романюк.

Эффект впечатляет: доктор Романюк привела в качестве примера историю 94-летней пациентки, которая после курса ГБО, начатого на третий день после инсульта, на седьмой день уже могла писать и набирать текст на телефоне.

В кардиологии терапия кислородом под давлением помогает стабилизировать работу сердца. При ишемической болезни улучшается кровоснабжение сердечной мышцы, реже случаются приступы стенокардии, пациенты легче переносят физические нагрузки.

Согласно международным стандартам (Американское общество подводной и гипербарической медицины), метод также рекомендован при тяжелых инфекциях (газовая гангрена), отравлении угарным газом, для заживления сложных ран и лучевых повреждений.

Больше чем лечение: энергия, спорт и долголетие

Гипербарическая медицина давно вышла за рамки лечения конкретных болезней. Ее используют в самых разных областях:

В спорте высших достижений: для ускоренного восстановления после травм, повышения выносливости и улучшения результатов.

В подготовке космонавтов: для адаптации после длительных полетов в условиях гипоксии.

Для жителей мегаполисов: как способ борьбы с хронической усталостью, стрессом и умственным переутомлением. После курса процедур пациенты отмечают прилив энергии, улучшение сна, концентрации и памяти - так называемое состояние ясной головы.

Исследования даже указывают на потенциал ГБО в вопросах долголетия. Ученые из Университета Тель-Авива в 2020 году наблюдали увеличение длины теломер (концевых участков хромосом, связанных с процессом старения) у пожилых людей после курса кислородотерапии. Правда, часть ученых интерпретирует эти данные иначе, считая, что это могла быть реакция на кислородный стресс. Так или иначе, метод продолжает изучаться.

Будущее за "коктейлем" газов

Кислород - главный, но не единственный лечебный газ. Врачи говорят о газовой терапии, лечении медицинскими газами. Перспективы связывают с другими газами:

Оксид азота (NO): мощный сосудорасширитель, применяемый, например, при легочной гипертензии.

Водород (H2): изучается как антиоксидант с противовоспалительным эффектом, помогает при лучевой болезни.

Гелий-кислородные смеси: используются при тяжелых заболеваниях дыхательных путей, так как гелий менее плотен и облегчает транспортировку кислорода.

Один из ведущих экспертов в области респираторной медицины и, в частности, применения лечебных газов в России, академик РАН Александр Чучалин уверен, что у лечения медицинскими газами большие перспективы и их будут применять все шире.

Курс обычно состоит минимум из 10 сеансов. Важен так называемый тренирующий эффект - барокамера помогает организму научиться балансировать свои оксидантные и антиоксидантные системы. Однако как любая терапия, ГБО имеет и противопоказания: некоторые формы гипертонии, клаустрофобия, эпилепсия, острые респираторные инфекции. Поэтому решение о ее назначении всегда принимает врач после консультации.

В конечном счете гипербарическая оксигенация - это не панацея, а технологичный и физиологичный способ дать организму ресурс для самовосстановления. Иногда для прорыва в лечении или для мощной перезагрузки организма нужно просто… глубже вдохнуть.