В РФ продлили разрешение на выпуск аналогов «Оземпика»

Правительство России разрешило фармацевтическим компаниям «ПСК Фарма» и «Промомед» производить аналоги препарата «Оземпик» без согласия зарубежного правообладателя до конца 2026 года. Соответствующее распоряжение в понедельник, 22 декабря, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ПСК Фарма» использование изобретений, охраняемых российскими патентами, принадлежащим компании «Ново Нордиск А/С», по 31 декабря 2026 года включительно без согласия компании в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид», — говорится в документе.

Распоряжение разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

27 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался, что без изменения подхода к образу жизни к 2030 году каждый второй россиянин может столкнуться с ожирением. Он обратил внимание на важность психоэмоционального здоровья, отметив, что депрессия является «скрытой эпидемией, подтачивающей человека изнутри».