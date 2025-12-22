Врачи в США назвали главную причину обострения ревматоидного артрита

Ревматоидный артрит (РА) - это аутоиммунное заболевание, при котором организм ошибочно атакует слизистую оболочку суставов, вызывая болезненный отек и скованность движений, и до 1,5 миллиона американцев живут с этим хроническим воспалительным заболеванием, говорится в новом исследовании врачей из США. Они напоминают, что болезнь поражает не только суставы, но и может вызывать проблемы с глазами, кровеносными сосудами, нервами, кожей, сердцем, легкими и другими органами.

Пиковый порог ревматоидного артрита приходится на возраст от 40 до 60 лет, но заболевание все чаще диагностируется у людей вне этого диапазона. Женщины примерно в два-три раза чаще, чем мужчины, заболевают РА, в основном из-за гормональных изменений, которые они испытывают после родов и менопаузы, отмечает The New York Post. Причина ревматоидного артрита неизвестна, скорее всего, она многофакторная. Семейная история РА, определенная генетика, факторы окружающей среды и привычки, такие как курение, увеличивают риск заболевания и течения болезни. Поскольку болезнь часто симметрична, она обычно затрагивает одни и те же суставы с обеих сторон тела. Классические симптомы недуга - это боль в суставах, отек и продолжительная утренняя скованность. Люди также могут испытывать усталость, потерю веса и мышечную боль.

В своем исследовании американские врачи назвали главную причину обострения ревматоидного артрита: тяжелое заболевание десен из-за плохой гигиены полости рта может усугублять симптомы РА. Неэффективная чистка зубов и использование зубной нити позволяют бактериям проникнуть в кровь, вызывая или усугубляя системное воспаление. Если его не лечить, РА может прогрессировать в эрозию костей и хрящей, а также повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за хронического воспаления. Диагноз ревматоидного артрита может показаться страшным или ошеломляющим. Хорошая новость состоит в том, что в настоящее время существует несколько эффективных вариантов лечения, констатировали врачи, начиная от традиционных противоревматических препаратов, таких как метотрексат, заканчивая ингибиторами, пероральными препаратами, которые сосредоточены на определенных вариантах лечения, внутри иммунных клеток.