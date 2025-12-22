В Москве состоялся V юбилейный форум "Медицина молодая"

15 декабря в конгресс-центре Сеченовского университета состоялся V юбилейный научно-образовательный медицинский форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Его организаторами выступил Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова при поддержке Совета Федерации, Министерства здравоохранения России, Министерства образования и науки РФ, Фонда Президентских грантов. За научное сопровождение отвечают Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Форум является флагманским мероприятием проекта «Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ».

Площадка собрала сотни участников и тысячи зрителей трансляции – студентов медицинских вузов России, двадцать лауреатов конкурса «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»-2025, авторитетных российских ученых-медиков, представителей власти и технопарков.

Торжественной частью стала церемония награждения победителей конкурса Всероссийской научной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» и заслуженных деятелей науки России. В этом году к наградам за вклад в развитие медицины представили ректора РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергея Лукьянова и президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

Форум открылся выступлением заместителя Председателя Совета Федерации Инны Святенко.

- Проект, инициатором которого выступает Международный Фонд развития биомедицинских технологий имени академика В.П. Филатова, год от года доказывает свою востребованность. Миссия его очень важная — отбор наиболее одаренной молодежи и создание условий для их реализации. Сегодня молодому ученому важно не просто попасть в науку, но и остаться в ней, активно и плодотворно развиваться, в чем государство, несомненно, должно оказывать поддержку, создавая научные школы, сетевые лаборатории, систему наставничества и прозрачные карьерные маршруты, - отметила Инна Святенко.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова в своём выступлении обозначила молодых учёных движущей силой прогресса, а их важнейшей задачей - поиск платформенных решений:

- Очень важно, когда вы комплексно и междисциплинарно, а эта площадка вам позволяет именно так взаимодействовать друг с другом, создаете платформенные решения. Они дают возможность выполнить те задачи, которые ставит перед вами жизнь, ставит страна, ставит глава нашего государства - технологический суверенитет и технологическое лидерство нашей державы. Особую гордость вызывает то, что «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» - одна из программ поддержки молодых учёных, но в отрасли здравоохранения становится самой яркой, самой мощной, - сказала Татьяна Семёнова.

Президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова в интервью СМИ обозначила планы дальнейшего развития «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ». При сохранении генеральной линии - сопровождение от начала проекта до конечного результата, акселерационная программа, добавятся новые векторы:

- Главной целью Всероссийской научной школы «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» является сопровождение проектов от начала до конечного результата. Это акселерационная программа, инвесторы, и те организации, которые хотели бы поддержать медицинские инновации и прогрессивную молодежь. Мы выстроили взаимодействие с индустриальными площадками. Международное направление, которое мы открываем со следующего года, безусловно имеет вес, поскольку обмен опытом и научно-образовательными программами между странами помогает расширять кругозор и возможности молодых ученых, - сказала Екатерина Диброва.

С напутственным приветствием на Форуме выступила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова:

«Те, кто изучает неизведанное, создает новые уникальные технологии, разрабатывает лекарственные препараты и средства реабилитации сегодня особенно востребованы - это наша молодая ученая поросль. Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» помогает не только вам-будущему нашей науки и здравоохранения, позволяет всем гражданам уже в ближайшее время получить необходимую помощь, качественное и современное лечение».

Участников и гостей также приветствовала руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева. Она выразила убеждённость, что служение через профессию — понятный для молодого поколения механизм, который формирует уверенность в том, что они будут полезны обществу и людям, оставят след в истории.

Советник директора НМИЦ ТПМ Минздрава России, наставник программы «доращивания» проектов, которую Фонд открыл в этом году, Алексей Веремеев, презентовал новый проект. Это разработка Фонда им. В.П. Филатова, при поддержке союза Превентмед: IT-акселератор проектов «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Платформа позволит отслеживать динамику развития проектов, своевременно получать полезную информацию, держать связь с наставниками и будущими индустриальными партнерами.

Форум продолжился масштабной научной программой, которая впервые в истории проекта проходила в двух залах. Команды экспертов представили передовые решения в различных направлениях медицины. Так, в рамках основной программы директор научно-образовательного центра клеточных технологий «Клеточные технологии» РУДН Алексей Люндуп рассказал, почему именно биомедицина является главным драйвером современного здравоохранения. Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов уделил внимание передовым технологиям в сфере здравоохранения - телемедицине, роботизации и использованию искусственного интеллекта в медицинской практике. Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий Кудлай рассказал о медицинских биотехнологиях на рубеже 2025-2026 гг. Генеральный директор ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнадзора Игорь Иванов выступил с докладом «Искусственный интеллект в медицинской практике».

Вторая научная программа собрала врачей интегративной и превентивной медицины. Специалисты обменялись инновационными практиками для обеспечения активного долголетия, уже нашедшими клиническое применение: комбинированная генная терапия, клеточный иммунитет, аутопробиотики, иммунологические биомаркеры, пептидные комплексы и др.

Уже традиционно состоялся широкий биомедицинский модуль. В центре внимания спикеров - актуальные вопросы современной медицинской науки: генная терапия, биомедицинские подходы для активного долголетия, полипептидная и тканевая терапия, клеточные технологии, интеллектуальная собственность в медицинских проектах, развитие рынка медицинских изделий, а также пути эффективной интеграции новых разработок в клиническую практику.

Завершился Форум традиционным интерактивным квизом. В «Биомедицинской викторине» приняли участие 16 команд, 5 из них специально приехали в Москву из других городов.

По словам главного организатора форума - президента Фонда им. В.П. Филатова Екатерины Дибровой, за 5 лет проект Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» доказал свою эффективность, создав уникальную экосистему, направленную на выявление и поддержку прорывных разработок именно от молодых ученых-медиков.

Для этого Фонд им. В.П. Филатова запустил специальную программу «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ», в рамках которой при поддержке Фонда Президентских грантов участники программы, чьи научные проекты были признаны перспективными, с 9 по 16 декабря получили новые знания по технологическому предпринимательству, приняли участие в Российской неделе здравоохранения, выступили на телемосте с иностранными учёными и на круглом столе в Совете Федерации, посвященном актуальным мерам поддержки молодых ученых, посетили ведущие научные центры и лаборатории страны, представили свои разработки авторитетным российским ученым и потенциальным инвесторам.

В дальнейшем лауреаты «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ» смогут стать участниками программы «доращивания» проектов Фонда им. В.П. Филатова, который реализует комплексные меры поддержки, выступая институтом развития для разработчиков медицинских решений.

Более подробная информация о Форуме доступна на официальном сайте, а подробнее о деятельности Фонда можно узнать на сайте "Фонд Филатова".