Манекенщица года рассказала о борьбе со смертельно опасной болезнью

Американская модель южносуданского происхождения Анок Яй, которую британский совет моды (British Fashion Council) признал манекенщицей 2025 года, рассказала о борьбе со смертельно опасной болезнью. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя модель призналась, что у нее есть врожденный дефект, который медленно разрушает ее легкие. По словам девушки, большую часть жизни болезнь протекала бессимптомно. Однако спустя время у нее появился кашель с кровью, который не проходил, а затем возникли боли в груди.

Яй сообщила, что решила приостановить работу из-за перенесенной операции.

«Я поняла, что "подходящего времени" никогда не будет — мое здоровье продолжит ухудшаться», — объяснила свое решение манекенщица.

В сентябре стало известно, что у американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид обострилась болезнь Лайма, которую диагностировали у нее в 2012 году. Мать манекенщицы, звезда телевизионных шоу Иоланда Хадид выложила снимки дочери из палаты.