Инфекционист ответил, есть ли вероятность завоза в Россию лепры

Ранее стало известно, что в Румынии выявлены случаи проказы. Российский инфекционист Владимир Никифоров оценил вероятность завоза болезни в Россию.

Ранее стало известно, что впервые за 44 года в Румынии выявляли больных проказой. Как оказалось, носителями инфекции являлись индонезийские массажистки.

Российский инфекционист, заслуженный врач России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров рассказал, есть ли вероятность завоза болезни в Россию.

По словам специалиста, лепра – это инфекционное, инкубационный период которого может достигать 25 лет.

Особенностью болезни является то, что она очень тяжело передается от больного здоровому человеку.

«Никогда от лепры никаких эпидемий не было. Это заболевание передается крайне медленно и трудно. То есть, никакой угрозы нет», - объяснил эксперт aif.ru.

Отметим, риск заражения проказой велик для жителей стран с низким уровнем жизни, чью воду нельзя назвать чистой. Чаще проказой болеют жители Индии, Непала, Бразилии и в Африке, а ежегодное количество случаев достигает 200-220 тысяч.

Между тем, ранее ученые заявили, что в появлении в Америке проказы винят европейских колонизаторов. Якобы именно они завезли опасную бактерию на континент.