Врач объяснила, насколько опасен гонконгский грипп

Детские системы организма более уязвимы из-за постоянного развития, отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней Астраханского государственного медицинского университета

Грипп А (H3N2), который именуется как гонконгский, опасен в той же мере, что и любой другой штамм. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила заведующая кафедрой инфекционных болезней Астраханского государственного медицинского университета, врач областной клинической инфекционной больницы Вера Василькова.

"Гонконгский грипп, как и любой другой, представляет опасность как для детей, так и для взрослых. Однако степень риска осложнений варьируется, - сказала собеседница агентства. - Риски осложнений от гриппа возрастают с уменьшением возраста ребенка на момент заражения. Наиболее серьезные последствия могут возникнуть у младенцев и детей младше трех лет".

Инфекционист отметила, что детские системы организма более уязвимы из-за постоянного развития. Осложнения могут возникать не постепенно, а довольно быстро, в отличие от взрослых. По ее словам, прививка снижает риск заболевания гриппом на 50-60%. Осложнения гриппа возникают у 10-15% больных, но в группе риска находятся взрослые с хроническими заболеваниями, иммунодефицитом, беременные и пожилые люди.

Врач напомнила, что гонконгский грипп не является новой или особо опасной инфекцией. В этом году он доминирует из-за низкой активности в прошлом эпидемическом сезоне.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Однако, по информации ведомства, большинство случаев гриппа в России являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов. При этом доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой - 1,8%.