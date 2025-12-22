Антибиотики против гонконгского гриппа: почему врачи говорят твердое «нет»

Медицинский эксперт объяснила, что антибиотики бесполезны против вируса гриппа. Их назначают только в случае бактериальных осложнений и строго по рецепту врача.

Врачи настоятельно просят не лечить гонконгский грипп антибиотиками. Как объяснила кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева, эта болезнь, как и любой грипп, вызывается вирусом, а не бактерией. Антибактериальные препараты против вируса бессильны, а их бесконтрольный приём может ослабить организм и вызвать побочные эффекты.

Антибиотики могут быть назначены лишь в одном случае — если к гриппу присоединились бактериальные осложнения, например, пневмония или отит. И такое решение должен принимать только врач после осмотра. Самостоятельно «прописывать» себе эти лекарства при первых симптомах простуды категорически нельзя, пишет tass.ru.

Стандартная схема лечения гриппа гораздо проще и включает постельный режим, особенно при высокой температуре, и обильное тёплое питье. Это помогает снизить интоксикацию. Также врач рекомендует симптоматическое лечение — средства от кашля, насморка и жаропонижающие. Главное — не переносить болезнь на ногах, чтобы дать организму силы для борьбы с вирусом.