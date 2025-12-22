Мужчине назвали опасную причину необъяснимого искривления пениса

К секс-коучу Ричу Юзвяку обратился 52-летний мужчина, обнаруживший у себя необъяснимое искривление пениса. На возможную опасную причину этой проблемы специалист указал в колонке для издания Slate.

По словам автора письма, его член стал слегка изгибаться во время эрекции.

«Я бы обратился к урологу, но самое интересное — моя жена говорит, что теперь пенис стимулирует ее во всех нужных местах, и я не хочу портить ей удовольствие, пока не испытываю никакой боли», — поделился сомнениями мужчина.

В ответ Юзвяк указал, что обратиться к врачу нужно как можно скорее: изгиб может быть вызван болезнью Пейрони, при которой образуются рубцы, вызывающие искривление полового члена.

«Это может привести к болезненной эрекции и со временем ухудшить здоровье. Лечение может остановить прогрессирование болезни, что, по-видимому, было бы идеальным решением для вас и вашей жены, но оно также может улучшить симптомы, и тогда форма пениса вернется к изначальной», — рассказал коуч.

При этом без терапии, по словам Юзвяка, изгиб пениса может стать настолько выраженным, что это будет мешать сексу, приведет к эректильной дисфункции и сделает пенис короче.

