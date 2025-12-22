В двух европейских странах зафиксированы новые случаи лепры

В Хорватии впервые за более чем 30 лет зафиксирован случай лепры. Заболевание выявлено у рабочего из Непала, проживающего в стране последние два года вместе с семьёй. Местный Институт общественного здравоохранения классифицировал его как «импортированный случай».

По словам инфекциониста столичной клиники Бруно Баршича, риск распространения инфекции минимален, поскольку для заражения необходим длительный и тесный контакт, например, совместное проживание в неблагоприятных условиях. Пациент уже получает курс антибиотиков, а все его близкие находятся под медицинским наблюдением или проходят профилактическое лечение.

Параллельно несколько случаев заболевания выявлено в Румынии. По данным Radio Liberty, два случая подтверждены и два находятся под подозрением. Все заболевшие — женщины из Азии, работавшие в одном массажном салоне в городе Клуж. Заведение уже закрыто по распоряжению властей, а пациентки помещены в карантин.

Медики обеих стран подчеркивают, что современная медицина эффективно справляется с лепрой. При своевременном назначении антибиотикотерапии в течение нескольких лет болезнь излечивается полностью, а риск передачи инфекции снижается уже через несколько дней после начала лечения. Власти уверяют, что угрозы масштабной вспышки нет, ситуация находится под контролем.