Собянин сообщил об эффективности флагманского центра ГКБ № 1

За год работы во флагманском центре ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова сделано более 25 тысяч экстренных операций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ровно год назад он открыл этот центр в знаменитой Пироговке. Из пяти остальных флагманов этот отличает то, что разместился он не в новом специально построенном здании, а в реконструированном, постройки 70-х годов. Но это не помешало городу вместе с коллективом больницы создать на его базе совершенно новый уровень экстренной и высокотехнологичной помощи.

За минувший год в центре приняли больше 70 тысяч пациентов и провели почти 25 тысяч экстренных операций, в том числе в высокотехнологичной гибридной операционной, где одномоментно могут работать мультидисциплинарные команды: хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги, травматологи и другие врачи.

«Флагманский центр Первой градской — очередной важный шаг в развитии столичной системы здравоохранения. В одном корпусе объединились самые современные технологии, оборудование и подходы к лечению», — подчеркивает глава столицы.

Центр работает как полноценная "цифровая клиника". Благодаря системе "Триаж" пациентов распределяют по степени срочности оказания медицинской помощи, их данные — от результатов анализов до заключений специалистов — мгновенно отображаются в электронной медкарте.

Большинство пациентов получают комплексное обследование и решение по дальнейшему лечению в течение первых двух часов от момента обращения во Флагманский центр.

Высокотехнологичное оснащение 11 разнопрофильных операционных позволяет выполнять самые сложные вмешательства.